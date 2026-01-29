رحلة طيران تؤخر انطلاقة نيوم وضمك

أعلنت رابطة دوري روشن السعودي عن تعديل وقت انطلاق مباراة فريق نيوم الأول لكرة القدم وضيفه ضمك، المقررة الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية.

وأوضحت الرابطة أنَّ المباراة ستلعب عند الـ 08:30 مساءً بدلًا من الموعد السابق الـ 06:50 مساءً، وذلك نظرًا لظروف تتعلق بتأجيل موعد مغادرة رحلة فريق ضمك من قبل المشغل.

وأكدت في البيان الذي نشر الخميس، عبر الموقع الرسمي، حرصها على التنسيق المستمر مع الأندية المعنية واتخاذ ما يلزم، لضمان سير المباريات وفق أفضل المعايير التنظيمية وبما يحقق العدالة لكافة الأطراف والحفاظ على تجربة الجماهير.