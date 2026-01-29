الفتح يرغم الاتحاد على التعادل الأول منذ 2022

حسم التعادل مواجهةً بين فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ونظيره الفتح للمرة الأولى منذ 1364 يومًا. وتعادل الفريقان 2ـ2 مساء الخميس على ملعب «ميدان تمويل الأولى» في الأحساء، ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.

وكان الضيوف متقدمين 2ـ1 حتى الدقيقة «90+9»، التي شهدت إحراز أصحاب الأرض هدفًا منح كل طرفٍ نقطة، ارتفع معها رصيد «النمور» إلى 31 و«النموذجي» إلى 22.

وفيما أحرز صالح الشهري، مهاجم الاتحاد، هدفين في الدقيقتين «25 و84»، سجَّل للفتح المهاجم المغربي مراد باتنا في الدقيقة «74»، والجناح الأرجنتيني ماتياس فارجاس قبل صافرة النهاية.

واحتسب ماجد الشمراني، حكم الساحة، ركلة جزاءٍ لكل طرف، تحوَّلت إلى هدف، وطرد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفتح، إثر اعتراضه على قرارٍ تحكيمي.

وأسفرت المواجهات السبع السابقة بين الفريقين عن ستة انتصارات اتحادية وفوز فتحاوي وحيد، وأجريت كُلُّها على مستوى الدوري.

وآخرُ تعادلٍ سابقٍ بينهما فرضته نتيجة 4ـ4 في 6 مايو 2022، ضمن الجولة الـ 26 من موسم «روشن» 21ـ22، قبل 1364 يومًا «3 أعوام و8 أشهر و23 يومًا».

وارتفع عدد التعادلات في مواجهات الفريقين، على صعيد المسابقة التي انطلقت عام 2008، إلى 12، مقابل 15 فوزًا للاتحاد و7 للفتح.