كونسيساو: كنا نستحق الفوز.. واسألوا الإدارة عن بنزيما

رفض البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الحديث عن سبب غياب مهاجمه النجم الفرنسي كريم بنزيما عن مواجهة الفتح، مساء الخميس، ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.

وبعد انتهاء المباراة بالتعادل 2ـ2 في الأحساء، رأى البرتغالي أن فريقه كان يستحق حصد النقاط الثلاث.

وقال: «سيطرنا بشكل جيد، وحصلنا على فرص كثيرة، كنا نستحق الفوز».

وردًا على سؤال صحافي عن غياب بنزيما، أجاب: «هو لاعب كبير ومهم بالنسبة لنا، وأنا فخور بوجوده ضمن فريقي، ولا أريد الإجابة عن مسألة غيابه، يمكن التحدث مع الإدارة».

وأثنى كونسيساو على المهاجم صالح الشهري الذي عوّض الفرنسي وأحرز هدفين. وقال عنه: «هو لاعب مهم أيضًا ومكسب للكرة السعودية، ومن أعمدة المنتخب السعودي».

وردًا على سؤال من «الرياضية» عن سبب استبدال الشهري، أجاب: «هو من طلب تغييره، بعد شعوره ببعض التعب حتى بين الشوطين».

وفي ختام المؤتمر، خاطب المدرب الصحافيين قائلًا: «أشعر أنكم تبحثون فقط عن أسئلة حول خروج ودخول لاعبين».