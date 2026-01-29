مجدي: قدمنا مستوى كبيرًا.. والتعادل ليس سيئًا

عبّر المصري أحمد مجدي، المدرب المساعد لفريق الفتح الأول لكرة القدم، عن افتخاره بمستوى اللاعبين، بعد التعادل 2ـ2 مع الاتحاد، الخميس في الأحساء، ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.

وغاب البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق، عن المؤتمر الصحافي بعد المباراة، إثر طرده خلالها بسبب اعتراضه على قرارٍ تحكيمي. وتحدث مجدي لممثلي وسائل الإعلام نيابةً عنه، وصرَّح: «فخور بالفريق، قدمنا مستوى كبيرًا، والتعادل ليس نتيجة سيئة».

وذكر المصري أنه كان بإمكان الفتح الفوز، مشيرًا إلى فرصٍ أمام المرمى الاتحادي، منها فرصة محققة للمهاجم المغربي مراد باتنا. وردًا على سؤالٍ صحافي عن تأثير تأخر الرواتب على الفريق، أجاب: «الإدارة هي المخوَّلة بالرد على هذه الموضوعات، وليست من اختصاص الجهاز الفني».

وكان الاتحاد متقدمًا 2ـ1 حتى الدقيقة 90+9 من المباراة، التي شهِدت إحراز الفتح هدف التعادل.

ومع حصول كل طرف على نقطة، وصل الاتحاد إلى النقطة 31 والفتح إلى النقطة 22.