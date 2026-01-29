عوضن خسارة الدور الأول.. سيدات القادسية يضربن الهلال برباعية

ردّ فريق القادسية الأول لكرة القدم للسيدات اعتباره من الهلال، بعدما عوّض خسارته في الدور الأول من الدوري الممتاز للسيدات، وحقق فوزًا عريضًا بنتيجة «4ـ1»، ضمن انطلاقة الدور الثاني، في الجولة الثامنة، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، الخميس.

وافتتحت فاطمة منصور التسجيل مبكرًا للهلال عند الدقيقة الأولى، قبل أن تعادل الفرنسية ليا لو جاريك النتيجة بعد دقيقة واحدة فقط، ثم عادت لتضيف الهدف الثاني عند الدقيقة «32»، وسجلت هدفها الثالث «هاتريك» في الشوط الثاني عند الدقيقة «72»، فيما جاء الهدف الرابع للقادسية عن طريق نوف سعود بالخطأ في مرماها.

وكان الهلال كسب القادسية 4ـ3 في افتتاح الدوري الممتاز للسيدات.

وبهذه النتيجة خطف الفريق الشرقي المركز الثاني من الهلال بفارق الأهداف محققًا 15 نقطة من 5 انتصارات و3 هزائم، فيما تجمد الهلال عند عدد النقاط ذاته.

وينزل القادسية ضيفًا على نظيره النصر الجمعة المقبل على ملعب الأخير في الرياض العاصمة السعودية بينما يواجه الهلال منافسه الأهلي على ملعب كلية العناية الطبية الخميس.

وتتواصل منافسات الجولة الثامنة، الجمعة، بمواجهة النصر مع مضيفه شعلة الشرقية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، فيما يلتقي الاتحاد نظيره العلا على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.

وتُختتم المرحلة بلقاء يجمع نيوم والأهلي على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك السبت.