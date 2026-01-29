طواف العُلا.. فوازارد يحصد أفضلية «الثالثة»

نجح السويسري يانيس فوازارد في تحقيق المركز الأول بالمرحلة الثالثة من سباق طواف العُلا 2026 في نسخته السادسة، الخميس، في الحدث الذي ينظمه الاتحاد السعودي للدراجات، بالتعاون مع منظمة ASO والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبإشراف من وزارة الرياضة.

وجاءت المرحلة الثالثة عقب يومين حافلين بالمنافسة القوية بين نخبة الدراجين العالميين، حيث انطلقت منافسات المرحلة الثالثة من المنتزه الشتوي، وصولًا إلى بئر جيدة وجبل وركة، لمسافة بلغت 142 كيلومترًا، وسط مسار جمع بين التحديات الجبلية والتضاريس المتنوعة التي تميّز بها طواف العُلا.

وتمكن السويسري يانيس فوازارد من فريق «تيودور برو سايكلينج» من حصد المرتبة الأولى في مرحلة اليوم بزمن قدره 3 ساعات و22 دقيقة، تلاه البرتغالي أفونسو يولاليو من فريق بحرين فيكتوريَس في المرتبة الثانية، فيما أكمل النصاب الكولومبي سيرجيو هيجيتا من فريق إكس دي إس أستانا بحلوله ثالثًا في الترتيب.

إلى ذلك، نال الإيطالي جوناثان ميلان من فريق ليدل تريك القميص الأحمر، نظير حصوله على نقاط ونتائج مميزة خلال الأيام الثلاثة الماضية، فيما نال السويسري يانيس فوازارد من فريق تيودور برو سايكلينج القميص الأخضر كدرّاج فردي، وحصل البرتغالي أفونسو يولاليو من فريق بحرين فيكتوريَس على القميص الأبيض كأفضل متسابقٍ تحت 25 عامًا، بينما حمل الماليزي زي يي كي من فريق ترينجانو القميص البرتقالي كأكثر الدراجين نشاطًا في الطواف.

وتجري منافسات المرحلة الرابعة من المنتزه الشتوي، الجمعة، لتنتهي عند صخور الصجيليات لمسافة 184 كيلومترًا، وسط الطبيعة الساحرة في محافظة العُلا التاريخية، بما يمنح المتسابقين تجربة رياضية استثنائية على أرض السعودية.