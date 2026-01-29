فيرنر.. تجربة جديدة في أمريكا

انتقل الألماني تيمو فيرنر، الهدّاف التاريخي لفريق لايبزيج الألماني الأول لكرة القدم، إلى سان خوسيه إيرثكويكس، وفقًا لما أعلن الخميس.

وتوصّل فيرنر «29 عامًا» الذي لعب بقميص لايبزيج لفترتين «2016ـ2020 و2022ـ2026» إلى اتفاق مع النادي لإنهاء عقده قبل ستة أشهر من موعده.

وبعد تسجيله 28 هدفًا في الدوري الألماني موسم 2019ـ2020 مع لايبزيج، انتقل فيرنر إلى تشيلسي الإنجليزي.

ورغم فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا 2021، أمضى فيرنر فترة صعبة في ملعب «ستامفورد بريدج»، وتعرّض كثيرًا لانتقادات بسبب إضاعته الفرص السهلة.

وعاد فيرنر إلى لايبزيج في 2022 وخاض فترة إعارة مع توتنام، لكنه فشل في استعادة مستواه، واكتفى بثلاث مشاركات فقط الموسم الجاري.

ويغادر فيرنر لايبزيج وهو الهدّاف التاريخي للنادي، بعدما سجل 113 هدفًا في 216 مباراة.

وقال فيرنر في تصريحات صحافية: «كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة بالنسبة لي، لكنني تعلمت الكثير وسأحمل هذه الدروس معي للمستقبل».

وسيواصل فيرنر التدرب في لايبزيج قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة منتصف فبراير المقبل، استعدادًا لانطلاق موسم الدوري الأمريكي.

وخاض فيرنر 57 مباراة مع المنتخب الألماني، سجل خلالها 24 هدفًا، لكنه لم يُستدعَ للمشاركات الدولية منذ مطلع 2023.