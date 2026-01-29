التفاوض الفعّال

الرياضة بوصفها علمًا لا تختلف عن العلوم الإنسانية الأخرى من ناحية ارتباطها بالنظريات العلمية، التي تسهم في تطورها وتجويد عملها.

ومن أجل ضمان مواكبة الرياضة السعودية، من الناحية الإدارية، المجالات الأخرى، التي تميَّزت بنجاحاتها، يجب أن نؤمن بأهمية القيادة الرياضية في المنظمات على مختلف الأصعدة، من وزارة الرياضة إلى الأندية الرياضية.

سأخصِّص هذه الزاوية كل يوم جمعة لتسليط الضوء على علم الإدارة الرياضية وقيادة المنظمات الرياضية.

واليوم سأتحدث عن كتاب «الوصول إلى نعم: التفاوض على اتفاق دون تقديم تنازلات» المؤلفان: روجر فيشر وويليام يوري:

«يُعتبر كتاب «الوصول إلى نعم» من المراجع الأساسية في مجال فن التفاوض، حيث يقدم استراتيجيات فعّالة تسهم في تحقيق اتفاقيات مرضية لجميع الأطراف دون الحاجة لتقديم تنازلات مؤلمة. يركز الكتاب على أهمية التعاون والتفاهم كعناصر رئيسية في عملية التفاوض.

يُعرّف الكتاب التفاوض بأنه ليس مجرد صراع بين طرفين للحصول على ما يريد كل منهما، بل هو عملية تفاعلية تهدف إلى إيجاد حلول مشتركة.

يشدد المؤلفان على ضرورة الابتعاد عن أسلوب «الفوز/الخسارة»، حيث يسعى كل طرف لتقديم تنازلات يمكن أن تضر بمصالحه. بدلًا من ذلك، يدعو الكتاب إلى اتباع مبدأ «الفوز/الفوز»، الذي يهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية لجميع الأطراف المعنية.

يستعرض الكتاب أربعة مبادئ رئيسية للتفاوض الناجح:

1. فصل الأشخاص عن المشكلة: يُشدد على أهمية التعامل مع القضايا المطروحة دون أن تتأثر العلاقات الشخصية بين المتفاوضين. يجب أن يظل الحوار موضوعيًا، مما يساعد في تجنب النزاعات الشخصية.

2. التركيز على المصالح، وليس على المواقف: يدعو الكتاب المتفاوضين إلى استكشاف احتياجاتهم الحقيقية بدلًا من التمسك بمواقف محددة. من خلال فهم المصالح، يمكن الوصول إلى حلول مبتكرة تلبي احتياجات جميع الأطراف.

3. توليد خيارات متعددة: يشجع الكتاب على التفكير الإبداعي في إيجاد حلول بديلة، حيث يمكن أن تساعد مجموعة من الخيارات في تحقيق توافق أكبر. يجب على المتفاوضين العمل معًا لتطوير أفكار جديدة تحقق الفائدة للطرفين.

4. استخدام معايير موضوعية: يُنصح بتحقيق الاتفاقات بناءً على معايير موضوعية، مثل المعايير القانونية أو المعايير الاجتماعية، بدلًا من الاعتماد على القوة أو التهديدات. هذا يساعد في بناء ثقة أكبر بين الأطراف».

لا يبقى إلا أن أقول:

يُعتبر كتاب «الوصول إلى نعم» دليلًا شاملًا للتفاوض الفعّال، حيث يشجع على بناء علاقات إيجابية وتحقيق نتائج مرضية. يُظهر الكتاب أن التفاوض ليس مجرد وسيلة للحصول على ما نريد، بل هو فن يتطلب التعاطف، والذكاء، والقدرة على التفكير الاستراتيجي. من خلال تبني المبادئ المطروحة في الكتاب، يمكن لأي شخص تحسين مهاراته في التفاوض وتحقيق نتائج أفضل في مختلف جوانب الحياة.

هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا «الرياضية» وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا لك.