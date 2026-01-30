بعد رحلة تشيلسي.. 6 أندية تخطط على ستيرلينج

تترقَّب ستة أنديةٍ الخطوة التالية للمهاجم الدولي الإنجليزي السابق رحيم ستيرلينج الذي أنهى ارتباطه رسميًّا مع تشيلسي، الأربعاء، بعد ثلاثة مواسم ونصف الموسم عقب حالةٍ من الغموض والترقُّب بين الطرفين، دامت أكثر من 18 شهرًا.

وشارك ستيرلينج آخر مرةٍ بقميص تشيلسي في مايو 2024 قبل أن يتم إبلاغه بشكلٍ مفاجئ بعد ثلاثة أشهرٍ بأنه خارج حسابات الإيطالي إنزو ماريسكا، المدرب السابق، لكنَّ فريقه لم يستفد من إعارته إلى أرسنال لمدة موسمٍ واحدٍ، إذ رفض الأخير تحويل الصفقة إلى عقدٍ دائمٍ.

وكان اللاعب «31 عامًا» يتدرَّب منفردًا طوال الموسم الجاري في مكانٍ وموعدٍ منفصلَين عن باقي زملائه قبل أن يُنهي ارتباطه رسميًّا، ويتنازل عن جزءٍ كبيرٍ من مستحقات عقده الذي كان يتقاضى فيه 325 ألف جنيه إسترليني عقب انضمامه من سيتي في 2022 مقابل 50 مليون جنيه.

وذكر تقريرٌ لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الخميس، أن توتنام وبيرنلي الإنجليزيين، ويوفنتوس ونابولي الإيطاليين من بين الأندية الستة الراغبة في خدمات ستيرلينج، الذي يرغب هو الآخر في مواصلة مشواره، واللعب بشكلٍ منتظمٍ في الدوريات الأوروبية، وليس بالضرورة مقابل راتبٍ مرتفعٍ.

وبإنهاء عقده بالتراضي، سيُقدِّم ستيرلينج «82 مباراةً دوليةً» نفسه بوصفه أحد اللاعبين الأكثر خبرةً الذي ارتدى قميص عديدٍ من أندية النخبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو لا يزال في بداية الثلاثينيات من عمره.

وذكر التقرير أن اللاعب، الذي مثَّل ليفربول في بداية مشواره، لا يرغب في نقل أطفاله من مدرستهم في رحلةٍ جديدةٍ بعيدًا عن العاصمة، لكنَّ الخيارات باتت الآن منفتحةً على وجهاتٍ متعدِّدةٍ. ويعدُّ الانتقال إلى توتنام محلَّ نظرٍ، وهو في حال حدوثه، سيصبح ستيرلينج من القلائل الذين مثَّلوا أندية لندن الثلاثة الكبرى بعد أن فعلها من قبل المدافع الفرنسي ويليام جالاس، والجناح نوني مدويكي.

موقع «ترانسفير ماركت» بدوره أشار إلى أن احتمالات انتقال ستيرلينج إلى فولهام ونيوكاسل، تبلغ 67% و41% على التوالي، فيما كانت نسبة المغادرة إلى إيطاليا عبر بوابة نابولي 48%.