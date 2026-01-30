«يوروبا ليج».. ليون يتصدر الثمانية الكبار.. روما يخطف البطاقة الأخيرة

تأهلت فرق ليون الفرنسي، وأستون فيلا الإنجليزي، وميدتيلاند الدنماركي، وريال بيتيس الإسباني، وبورتو وبراجا البرتغاليين، وفرايبورج الألماني، وروما الإيطالي إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» مباشرةً في ختام مباريات دوري المجموعة الموحَّدة الـ 18 التي جرت في توقيتٍ واحدٍ الخميس.

واحتل ليون، المتأهل قبل انطلاق الجولة الأخيرة، المركز الأول بعد فوزه على ضيفه باوك اليوناني 4ـ2، متفوِّقًا بفارق الأهداف على أستون فيلا، الذي قلب الطاولة على ضيفه سالزبورج النمساوي، وفاز عليه 3ـ2.

ولحق ميدتيلاند بركب المتأهلين مباشرةً باحتلاله المركز الثالث إثر فوزه على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 2ـ0. كذلك رافقه ريال بيتيس الرابع بانتصاره على فينورد الهولندي بهدفين للبرازيلي أنتوني «17»، والمغربي عبد الصمد الزلزولي «32» مقابل هدفٍ لكاسبر تينجشتيد «77».

في حين جاء تأهل بورتو وبراجا وفرايبورج في المراكز 5 و6 و7 تواليًا بانتصار الأول على رينجرز الإسكتلندي 3ـ1، وتعادل الثاني دون أهدافٍ مع جو أهيد إيجلز الهولندي، وخسارة الثالث أمام ليل الفرنسي 0ـ1.

وخطف روما الإيطالي المقعد الأخير مع الثمانية الكبار بعد تعادله المتأخر مع مضيفه باناثينايكوس اليوناني 1ـ1 على الرغم من النقص العددي في صفوفه.

ودخل روما، الذي حقق خمسة انتصاراتٍ، الجولة الأخيرة بهدف التأهل المباشر، وكان قريبًا من الإخفاق بالمهمة حتى الدقيقة 80، إذ كان متأخرًا خارج ملعبه بهدف الأرجنتيني فيسينتي تابوردا «58»، لكنَّ البولندي يان جيولكوفسكي، أنقذ نادي العاصمة الإيطالية بالتعادل في الدقيقة 80، وهو أول هدفٍ له مع الفريق.

ولعب روما بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 15 بعد طرد المدافع جانلوكا مانسيني ببطاقةٍ حمراء مباشرة، ما صعَّب المهمة على لاعبي المدرب جان بييرو جاسبيريني.

وكان بولونيا قريبًا من التأهل المباشر حتى الدقائق الأخيرة في جميع المباريات بعد فوزه على مضيفه ماكابي تل أبيب الإسرائيلي 3ـ0، لكنَّ تعادل روما المتأخر، وتغيُّر النتائج في مبارياتٍ أخرى، حرماه من ذلك. وهذا الفوز الثاني فقط في آخر 12 مباراةً لبولونيا ضمن مختلف المسابقات.

وتأهل إلى ملحق دور الـ 16 كلٌّ من جنك البلجيكي، وبولونيا الإيطالي، وشتوتجارت الألماني، وفيرينتسفاروش الهنجاري، ونوتنجهام فورست الإنجليزي، وفيكتوريا بلزن التشيكي، والنجم الأحمر الصربي، وسيلتا فيجو الإسباني، وباوك وباناثينايكوس اليونانيين، وليل الفرنسي، وفنربخشة التركي، ولودوجوريتس البلغاري، وسلتيك الإسكتلندي، ودينامو زغرب الكرواتي، وبران بيرجن النرويجي.

في المقابل، ودَّع البطولة كلٌّ من شتورم جراتس النمساوي، وستيوا بوخارست الروماني، وجو أهيد إيجلز وفينورد روتردام الهولنديين، وبازل السويسري، وسالزبورج النمساوي، ورينجرز الإسكتلندي، ونيس الفرنسي، وأوتريخت الهولندي، ومالمو السويدي، وماكابي تل أبيب الإسرائيلي حيث جاءت في المراكز من 26 إلى 36 على الترتيب.