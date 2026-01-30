رودي يلامس التاريخ في «رويال رامبل» الرياض

يحلم الكابوس الأمريكي رودي رودز، بدخول التاريخ، ومعادلة رقم الأسطورة ستيف أوستن بخطفه لقب «رويال رامبل»، للمرة الثالثة في تاريخه.

وسيكون الأمر إنجازًا لم يتحقق منذ أكثر من 20 عامًا، ويتسق مع تصريحات كودي في عدة لقاءات بأنه يطمح إلى كتابة تاريخ غير مسبوق في هذه الرياضة.

يواجه رودز على حلبة مسرح مركز الملك عبد الله المالي «KAFD»، السبت، ضمن فعاليات موسم الرياض، ثلاثين مصارعًا، بهدف إقصائهم من الحلبة، والفوز بالمباراة الملكية التي ستكون طريقة للعودة للفوز ببطولة العالم لمصارعة المحترفين wwe.

يملك ردوز فرصًا واعدة للفوز، وكتابة التاريخ مجددًا، خاصة وأنه الوجه الحالي للاتحاد بعد اعتزال جون سينا، بيد أنه وعلى الرغم من إمكانية حدوث ذلك، هناك عوائق قد تمنعه، فرومان رينز يسعى لاستعادة مكانته كـ «رئيس العصابة»، فيما يخطط جونتر بعد صموده الأسطوري العام الماضي، في الفوز باللقب.

يمثل عرض «رويال رامبل» 2026 لحظة تاريخية في عالم مصارعة المحترفين، للمرة الأولى منذ انطلاق الحدث قبل 39 عامًا، يُقام عرض رويال رامبل خارج أمريكا الشمالية.

وسيكون رودز أول الداخلين للحلبة، فعلى عكس «المعارك الملكية» التقليدية حيث يبدأ الجميع داخل الحلبة، تبدأ مباراة الرويال رامبل بمصارعين اثنين فقط، ثم ينضم مصارع جديد كل 90 ثانية حتى يكتمل دخول 30 مصارعًا، في هذه المباراة الماراثونية لا يتم الإقصاء بالتثبيت أو الاستسلام، بل يجب رمي الخصم من فوق الحبل العلوي لتلامس قدماه الاثنتين أرضية الصالة خارج الحلبة، والجائزة ليست لقبًا، ولكن فرصة خوض نزال على أي بطولة يختارها الفائز في عرض راسلمينيا القادم، الذي سيُجرى العام المقبل في السعودية.

في حال فوز رودز، فسيكون واحدًا من مصارعين قلائل، دخلوا أولًا للحلبة وصمدوا حتى النهاية، فطول ثلاثة عقود ونصف نجح 3 مصارعين فقط في تحقيق الإنجاز المستحيل بالدخول من الرقم واحد والصمود حتى النهاية للفوز بالمباراة، وهم شون مايكلز «1995»، وكريس بنوا «2004»، وإيدج «2021»، أيضًا هناك مصارعان فازا بالدخول من الرقم اثنين، وهو عمليًا نفس جهد الرقم واحد لأنهما يبدآن المباراة معًا، وهما راندي أورتن «2009»، وري ميستيريو «2006».

وتكمن الإثارة في أن ترتيب دخول المصارعين يبقى سريًا، ما يفتح الباب لعودة أساطير قدامى أو ظهور مصارعين من اتحادات أخرى بشكل مفاجئ، وهو ما يثير حماس الجمهور عند سماع موسيقى دخول مجهولة، وحتى اليوم، تأكدت مشاركة أسماء بارزة مثل رومان رينز، جونتر، وجاي أوسو بطل النسخة الماضية، ومن المتوقع ظهور إيه نايت بعد العودة من الإصابة.

في الحدث ذاته، سيدافع إيه جاي ستايلز عن مسيرته كمصارع محترف، عندما يواجه جونتر، بعد أن وضع ستايلز مسيرته المهنية على المحك، إما الفوز أو الاعتزال.

وفي مواجهة تصفية الحسابات يخوض سي إم بانك نزال تحدٍ خاص مع فين بالور بعد اعتداء الأخير عليه في عرض «الرو» الأخير قبل السفر إلى الرياض.

كما يدافع بطل wwe درو ماكنتاير عن لقبه، أمام منافسه سامي زين، والذي حصل على هذه الفرصة بعد فوزه في مباراة رباعية لتحديد المنافس الأول ضد راندي أورتن وداميان بريست وتريك ويلمز. يسعى زين لتحقيق حلمه بالفوز بلقب العالم للمرة الأولى في مسيرته.

تعود فكرة ابتكار نظام المباراة للمصارع الأسطوري بات باترسون، ويسجل التاريخ أن أول من فاز بلقب الرويال رامبل، المصارع الأمريكي «هاكسو» جيم دوجان في عام 1988، دخل دوجان المباراة بالرقم 13، من أصل عشرين مصارعًا في ذلك الوقت، وفاز بإبعاد ون مان جانج، وقلة هم المصارعين الذين فازوا بالمباراة أكثر من مرة، يقف على القمة ستيف أوستن، الذي فاز بها ثلاث مرات «1997، 1998، 2001»، فيما فاز ثمانية مصارعين بالمباراة مرتان، وهم هالك هوجان «1990، 1991»، شون مايكلز «1995، 1996»، تريبل إتش «2002، 2016»، باتيستا «2005، 2014»، جون سينا «2008، 2013»، راندي أورتن «2009، 2017»، إيدج «2010، 2021»، بروك ليسنر «2003، 2022»، كودي رودز «2023، 2024«.

مباراة مثل الرويال رامبل، امتدت لأكثر من 39 عرضًا، شهدت العديد من اللحظات التاريخية، يملك جونتر أطول سلسلة صمود، لأكثر من 71 دقيقة، ولكنه خسر في النهاية، وعلى العكس منه، يحمل الإيطالي سانتينو ماريلا لقب الإقصاء الأسرع بـ 1.9 ثانية فقط بمجرد دخوله الحلبة.

فيماز ينظر لكوفي كينجستون، على أنه ملك النجاة، بعد أن اشتهر بحركات بهلوانية تمنع قدميه من لمس الأرض، غير أن اللحظة المثيرة، كانت في عام 1998 عندما دخل ميك فولي المباراة بثلاث شخصيات، وتم إقصاؤه فيها جميعا.

عروض السعودية

يأتي الحدث ليعزز مكانة السعودية كوجهةٍ رائدة لاستضافة كبرى الفعاليات العالمية، خاصة في عالم مصارعة المحترفين، والتي بدأت في عام 2018، عندما استضافت أعظم رويال رامبل في التاريخ بمشاركة 50 مصارعًا، وفي العام ذاته، شهدت الرياض عرض كراون جول وفيه، كان الحدث الرئيس عودة الأسطورة شون مايكلز من الاعتزال، ليواجه الأندرتيكر في مباراة عظيمة.

توالت عروض المصارعة، في يونيو 2019 شهدت حلبة جدة مباراة تاريخية في عرض سوبر شو داون جمع الأندرتيكر بجولدبيرج، وفي أكتوبر، نُظم عرض كراون جول في الرياض، وعلى ذات الحلبة في فبراير 2020، فاز جولدبيرج على «ذا فيند» براي وايت.

كثيرة كانت المباريات التاريخية التي سجلها عالم مصارعة المحترفين في أوراقه، في عرض كراون جول، أكتوبر 2021 في الرياض، استمتع الحضور بنزال الجحيم في القفص بين إيدج وسيث رولينز.

فيما كان عرض إليمينيشن تشامبر، فبراير 2022 في جدة، أول عرض رئيس يُجرى خارج الولايات المتحدة، وتكرر حدث كراون جول في نوفمبر 2022 في الرياض، بنزال رومان رينز ضد لوجان بول.

أما في ليلة الأبطال، مايو 2023 في جدة، فكانت لحظتها الحاسمة تتويج سيث رولينز بلقب الوزن الثقيل الجديد، تكرر الأمر في كراون جول، نوفمبر 2023 في الرياض، بنزال رومان رينز ضد إل إيه نايت، بينما شهد عرض ملك وملكة الحلبة، مايو 2024 في جدة تتويج جونتر ونيا جاكس بالتيجان، وكانت اللحظة الحاسمة لكراون جول، نوفمبر 2024 في الرياض، المواجهة النارية بين كودي رودز وجونتر على حزام كراون جول، وشهد العرض الظهور الأخير للأسطورة جون سينا كمصارع في السعودية قبل اعتزاله، آخر العروض، كانت ليلة الأبطال 2025.

وفقًا للجدول الزمني الجديد لـwwe، ستستضيف السعودية ثلاثة عروض كبرى هذا العام، فعدا عرض رويال رامبل، ستحضن الرياض عرض ليلة الأبطال في الصيف، وعرض كراون جول في جدة، بينما سيكون الحدث الأضخم، عرض راسلمينيا 43 العام المقبل.