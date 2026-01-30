جوريتسكا يتمسك بالبقاء مع بايرن ميونيخ

أكد الدولي الألماني ليون جوريتسكا، لاعب وسط فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم، الجمعة، أنه سيبقى في النادي حتى ​نهاية الموسم الجاري عندما ينتهي عقده على الرغم من العروض الكثيرة التي تصله من أندية أخرى.

ويلعب جوريتسكا مع البايرن منذ فترة طويلة بعد انضمامه في 2018 وخاض ما يقرب من 300 مباراة وفاز بستة ألقاب في دوري الدرجة الأولى الألماني ولقبين لكأس ألمانيا ولقب دوري أبطال أوروبا ‌في 2020.

وكان ‌أتلتيكو مدريد قد أبدى ‌اهتمامه ⁠بالتعاقد ​مع ‌اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، لكن جوريتسكا قال «إنه سيبقى في النادي بعد مفاوضات شاقة».

وكتب جوريتسكا على «إنستجرام» «بقدر ما أشعر بالفخر للاهتمام الذي أبدته الأندية الكبرى، فقد اتخذت قرارًا واضحًا بأنني أريد البقاء في بايرن ميونيخ حتى نهاية الموسم.

«في ⁠الوقت نفسه، قررنا أنا والنادي بعد مناقشات جيدة وبناءة ‌أن فترة نجاحنا معًا ستنتهي في ‍الصيف».

وبعد وصوله من شالكة ‍في 2018، شارك لاعب الوسط الموهوب في ‍أكثر من مركز وأضاف قوة وشخصية للفريق.

وتألق تحت قيادة المدرب هانز فليك حين فاز البايرن بالثلاثية في موسم 2019ـ2020، حيث شارك مع يوزوا كيميش في قلب ​خط الوسط.

وبسبب الإصابات والتغييرات الفنية خرج جوريتسكا من الحسابات قليلًا على الرغم من أنه لا يزال ⁠شخصية محورية في الفريق ويلعب دورًا بارزًا في المباريات الكبيرة.

وأضاف جوريتسكا «كما قلت سابقًا، هذا هو الوقت المناسب لبدء فصل جديد في مسيرتي. ولكن لا يزال هناك الكثير للقيام به قبل ذلك. لنبذل قصارى جهدنا معًا لضمان تحقيق أقصى قدر من النجاح هذا الموسم وفي كأس العالم، مع بايرن ميونيخ وأيضًا مع المنتخب الوطني، أتطلع إلى ذلك».

ويتصدر البايرن الدوري الألماني بعد 19 مباراة ‌بفارق ثماني نقاط عن أقرب مطارديه، كما تأهل إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا.