كاستيلس.. جزائية سالم التصدي الـ15

أضاف البلجيكي كوين كاستيلس، حارس فريق القادسية الأول لكرة القدم، التصدي الـ15 من علامة الجزاء خلال مسيرته الكروية حين أبعد ركلة سالم الدوسري قائد الهلال خلال المباراة التي انتهت 2ـ2، الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وأهدر الدوسري قائد الهلال الجزائية التي احتسبت عند الدقيقة «51» بعدما تصدى كاستيلس لها.

وتصدى الحارس البلجيكي من قبل لـ14 جزائية كانت 12 منها مع فولفسبورج من موسم 2015 حتى 2024، فيما تصدى لجزائيتين مع هوفنهايم موسم 2014ـ2015.

وحسبَ موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، سدَّد الجناح الدولي 31 ركلة جزاءٍ خلال مسيرته بقميصي الهلال والمنتخب السعودي الأول.

وبينما أهدر 11، سجَّل 20 ركلة جزاءٍ، آخرها أمام النصر 12 يناير الجاري، في ديربي الجولة الـ 15 من «روشن».

ومع الهلال، سدَّد 20 ركلةً، سجَّل منها 15، فيما نفَّذ بقميص المنتخب 11 جزائيةً، ترجم منها خمسًا إلى أهدافٍ.

وجاءت ركلاته المهدرة بواقع خمسٍ مع الهلال، وستٍّ بشعار الصقور الخضر.

يذكر أن كاستيلس شارك مع القادسية خلال الموسم الجاري في 22 مباراة، خرج في 5 منها بشباك نظيفة، فيما تصدى لـ 53 كرة، وتلقت شباكه 22 هدفًا.