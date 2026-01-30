الإصابة تنهي موسم جريليش

تعرض نادي إيفرتون الإنجليزي لضربة قاسية بخسارة جهود مهاجم فريقه الأول لكرة القدم جاك جريليش حتى نهاية الموسم بسبب كسر في القدم، تعرض له خلال الفوز على أستون فيلا 1ـ0، 18 يناير الجاري.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب المعار من مانشستر سيتي لعملية جراحية ستهدد مشاركته مع المنتخب الإنجليزي في مونديال 2026.

وقال الإسكتلندي ديفيد مويس مدرب إيفرتون، الجمعة: «نعتقد أنه سيحتاج على الأرجح إلى جراحة، لكن هذا لم يُؤكد بشكل قاطع حتى الآن، لكنه سيبتعد على الأرجح عن الملاعب لبقية الموسم».

وتابع :«إنه لأمر مُحبط جدًا بالنسبة للاعب، والنادي، ولنا جميعًا هنا. إنه جزء مهم جدًا من الفريق، وشخصية مؤثرة تتمتع بخبرة كبيرة، وقدم لنا الكثير من الأشياء الجيدة.. سنفتقده كثيرًا».

وعندما سُئل مويس عما إذا كانت إصابة جريليش «30 عامًا» ستؤثر على فرص انضمامه إلى إيفرتون بشكل دائم، قال إنه من السابق لأوانه مناقشة مستقبل اللاعب.

وكانت آخر مباراة لجريليش مع منتخب إنجلترا ضد فنلندا في أكتوبر 2024، لكن تألقه اللافت مع إيفرتون أعاده بقوة إلى قائمة المرشحين ليكون ضمن تشكيلة كأس العالم.

لكن من غير المرجح الآن أن يكون جاهزًا في الوقت المناسب لخوض النهائيات التي ستُجرى في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ابتداءً من 11 يونيو المقبل.

وتألق جريليش مع إيفرتون مسجلًا هدفين وصنع ستة في 20 مباراة في الدوري الممتاز.