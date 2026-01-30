فيرمين في برشلونة حتى 2031

توصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق مع فيرمين لوبيز، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، لتمديد عقده موسمين إضافيين حتى 30 يونيو 2031، مع تحسين بنوده.

وسيتم توقيع العقد خلال الأيام المقبلة في مكتب الرئيس خوان لابورتا، حيث سيتحدث اللاعب الأندلسي خريج أكاديمية لامسيا أيضًا إلى وسائل الإعلام.

انضم فيرمين «23 عامًا» إلى أكاديمية لاماسيا في 2016، وتطور مكتسبًا القيم والأسلوب الذي يميز النادي الكاتالوني. بعد تدرجه في مختلف مستويات فرق الشباب، أعير فيرمين إلى ليناريس ديبورتيفو في 2022، وهو ما كان له دور حاسم في تطوره، حيث أظهر استعداده لقفزة نوعية في مستواه عند عودته إلى برشلونة.

وكتب الموقع الرسمي للنادي: «يتميز فيرمين لوبيز بشخصية قوية والتزام كبير بالجانب الدفاعي. ويعرف عنه حماسه الشديد، وضغطه المتواصل، وتسجيله الأهداف الحاسمة».

وأضاف: «إنه لاعب يُدرك تمامًا معنى شعار النادي، وينافس على كل كرة، ويحظى بتواصل مميز مع الجماهير بفضل فهمه العميق لكرة القدم، وبفضل أدائه المميز، أصبح ركيزة أساسية في خطط برشلونة».

ومنذ انضمامه للفريق الأول خاض فيرمين 114 مباراة مع برشلونة، منها 15 الموسم الجاري، وسجل 29 هدفًا وتوج بأربعة ألقاب. ودوليًا اختير ضمن صفوف المنتخب وشارك في خمس مباريات، وحصل معه على بطولة يورو 2024. كما نال ذهبية أولمبياد باريس.