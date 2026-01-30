فرحة تعاونية

كسب فريق التعاون الأول لكرة القدم نظيره الأخدود بهدف دون رد ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي الجمعة.. ويدين الفريق القصيمي بالانتصار إلى جناحه محمد القحطاني، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد تصوير: بشير صالح