بعد 18 عاما.. كومباني يعود إلى هامبورج

يعود البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، إلى ملعب هامبورج، للمرة الأولى منذ 18 عامًا منذ أن غادره لاعبًا في صفوفه.

ولعب قلب الدفاع السابق مع هامبورج في الفترة من 2006 إلى 2008 قبل أن يقضي 11 عامًا في مانشستر سيتي. وكانت آخر مباراة لعبها في هامبورج انتهت بالتعادل 2ـ2 أمام بايرن ميونيخ.

ويقود كومباني فريقه الجديد في مواجهة هامبورج، الصاعد حديثًا لدوري الأولى بعد سبعة أعوام، لحساب الجولة الـ 20، وهو في قمة جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، وبفارق 13 عن باير ليفركوزن أقرب ملاحقيه.

وقال كومباني في مؤتمر صحافي، الجمعة، إن لديه ذكريات جميله خلال فترته في هامبورج: «مازال الأمر مميزًا بالنسبة لي، وكذلك مدينة هامبورج.. العيش هناك كان تجربة خاصة ولا يزال كذلك».

وأضاف: «أمضيت وقتًا ممتعًا. أتمنى أن يتمكن الجيل الجديد من تجربة هذا أيضًا. ولكن أريد أن تكون أعظم أوقاتي مع بايرن، نريد الفوز غدًا. بعدها سأتطلع للأمام لكل شيء آخر».

ويدخل بايرن مباراة هامبورج، بعد تلقيه أول خسارة في الدوري أمام أوجسبورج 1ـ2 بالجولة الماضية. ولم يفز هامبورج أمام ضيفه منذ 2009، وخسر مباراة الدور الأول بخماسية نظيفة، ولم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات بالدوري، الذي يصارع فيه الهبوط بعد سبعة أعوام قضاها في دوري الدرجة الثانية.

وأعرب كومباني عن آماله في أن يعود هامبورج، بطل أوروبا سابقًا والملقب بـ«الديناصورات»، لمستواه مرة أخرى، ولكنه أشار إلى أن النقاط الثلاث ليس أمرًا مسلمًا به.

وقال: «عندما تكون الأمور صحية ومستقرة وجيدة، فهم فريق يفترض عادة أن يكون بالقمة في ألمانيا. هذا هو الشعور الذي ما زال قائمًا».

وأضاف: «استعداداتنا لهذه المباراة كانت جيدة. هم يلعبون بشكل مميز على ملعبهم. أتوقع مواجهة فريق يقاتل من أجل النقاط، ويؤمن بقدراته على ملعبه، لكن لدينا ثقة كاملة بأنفسنا ونحن متحمسون جدًا لهذه المباراة».