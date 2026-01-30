بعد الرقم القياسي.. جوارديولا يغيب عن مؤتمر السيتي

تغيب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن المؤتمر الصحافي، الجمعة، لظروف شخصية، بعد أن كان من المفترض أن يتحدث عن مواجهة توتنام، الأحد، في الدوري الممتاز، ولكن مساعده بيبيان لايندرز حلّ محله.

ولم يقدم سيتي تفاصيل حول غياب جوارديولا، الذي أصبح أسرع من يسجل 400 انتصار في كل المنافسات مع الأندية الإنجليزية، بعد فوزه على غلطة سراي التركي الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعة الموحدة لدوري الأبطال، لكن من المتوقع أن يعود إلى مانشستر الجمعة ويشرف على التدريب السبت كما هو مخطط.

وقال لايندرز في المؤتمر: «المدرب بخير، كالمعتاد، مليء بالطموح والشغف، لكن هذا شأن شخصي. سيعود اليوم إلى مانشستر».

وأصبح الجناح البلجيكي جيريمي دوكو خارج الحسابات بعد تعرضه لإصابة في الساق في المباراة التي فاز سيتي على غلطة سراي 2ـ0، موضحًا أن إصابة اللاعب مشابهة لتلك التي غيبته 18 يومًا من قبل، لافتًا إلى أن دوكو قوي البنية وربما تكون مدة الغياب أقصر قليلًا.

وسيكون مارك جيهي قلب الدفاع، والمهاجم الغاني أنطوان سيمينيو، المنضمان حديثًا متاحين في المباراة المقبلة بعد غيابهما عن مواجهة غلطة سراي، بسبب عدم أهليتهما للمشاركة.



ووصف لايندرز رحيل المهاجم النرويجي أوسكار بوب إلى فولهام بالخطوة الرائعة بالنظر إلى الطريقة التي يلعبون بها حيث سيحصل على الكثير من الكرات.

يذكر أن جوارديولا يعد أسرع المدربين في الكرة الإنجليزية الذين يصلون إلى 400 انتصار بالمنافسات كافة، وذلك بعد 569 مباراة مع سيتي، متقدمًا على الفرنسي أرسين فينجر «696». وكان الفوز على غلطة سراي هو الـ 64 له في دوري الأبطال.