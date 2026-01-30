بعد 3 مباريات أساسيا.. عبد الحميد على الدكة

وضع بير ساج، مدرب فريق لانس الأول لكرة القدم، سعود عبد الحميد على دكة البدلاء خلال مواجهة لوهافر ضمن مباريات الدوري الفرنسي، الجمعة، وذلك بعد 3 مباريات متتالية شارك فيها اللاعب السعودي الدولي أساسيًا مع فريقه.

وشارك الظهير الأيمن في 6 مباريات أساسيًا مع لانس خلال الموسم الجاري، 4 مباريات في الدوري الفرنسي أمام «ميتز، تولوز، أوكسير، مارسيليا»، واثنتان في الكأس، وخاض 14 مباراة وسجل هدفًا وحيدًا أمام أولوني في كأس فرنسا، وصنع اثنين، وله 529 دقيقة لعب.

وخاض عبد الحميد أول مباراة أمام ليون عندما دخل بديلاً لروبن أجيلار عند الدقيقة 86، وكان اللاعب مثَّل روما الموسم الماضي، وشارك معه في 18 مباراةً رسميةً بمختلف البطولات، قبل أن تتم إعارته في الموسم الجاري إلى لانس الفرنسي.