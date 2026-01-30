روسينيور: نراقب سوق الانتقالات.. وبالمر أساسي أمام الهامرز

أوضح ليام روسينيور، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن ناديه على استعداد للتحرك لضم لاعبين جدد في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، في حال توفر الخيارات المناسبة.

ويعود تشيلسي لخوض منافسات الدوري الممتاز عندما يستضيف جاره المتعثر وست هام يونايتد لحساب الجولة الـ 24، بعد فوزه الكبير الأربعاء على نابولي الإيطالي 3ـ2 لحساب الجولة الأخيرة للمجموعة الموحدة لدوري الأبطال، وتأهله المباشر ضمن الثماني الكبار إلى ثمن النهائي.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» فإن تشيلسي سيتحرك في سوق الانتقالات من أجل ضم مدافع، وهناك تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق طويل الأجل مع لاعب جديد قبل نهاية الفترة مساء الإثنين المقبل.

وأكد روسينيور في تصريحات صحافية، الجمعة، أن كل من بول وينستانلي ولورانس ستيوارت، المديرين الرياضيين بالنادي يعملان بجد من أجل دعم صفوف الفريق.



وقال المدرب، المعين حديثًا خلفًا للإيطالي المقال إنزو ماريسكا: «أنهما يعملان بجد وفقًا للمعلومات المتاحة عن الخيارات المفضلة لنا، والأمر يتعلق بالاستعداد لتطورات جديدة».

وأضاف: «إلى جانب عملهما، وظيفتي هي جعل الفريق أقوى قدر الإمكان. يظهر لاعبون معينون غير متوقعين وهذا يجعل صفوفك أقوى، سواء كان مهاجمًا أو جناحًا أو مدافعًا».

عناصريًا ذكر روسينور أن الدولي الإنجليزي كول بالمر جاهز للمشاركة أساسيًا في مباراة ديربي لندن، بعدما دخل من مقاعد البدلاء في الفوز على نابولي وصناعته لهدفين بعد العودة من التأخر، حيث لم يشعر بأي مشاكل بدنية تلك الدقائق القليلة التي لعبها.

وعن آخر المستجدات بشأن لافيا، وتوسين أدارابيويو، وداريو إيسوجو، الذين استبعدوا جميعًا في الأسابيع الأخيرة للإصابة، أكد روسينور أنهم جميعًا يتقدمون بشكل جيد في برامجهم التأهيلية، ويقتربون من العودة، على الرغم من أنه لن يتم المخاطرة بأي منهم دون داع.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 37 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي، وتحمل مواجهته السبت الرقم 60 ضد وست هام يونايتد في الدوري الممتاز، فاز في 33 منها وتعادل في 10 وخسر 16.

وكسب «البلوز» المباريات الأربع الأخيرة في الدوري وكانت الأخيرة بنتيجة 5ـ1 على ملعب منافسه لحساب الجولة الثانية من الموسم الجاري. أما آخر فوز لـ«الهامرز» الذي يحتل المركز الـ 18 برصيد 20 نقطة، فيعود للمرحلة الثانية من موسم 2023ـ2024 على ملعبه بـ 3ـ1.