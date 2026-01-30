كلام ويكند

ـ قال أحد الأصدقاء وكانت نسمات البرد تنعش الكلام: الطقس أكبر من درجات حرارة أو برودة أو رياح، الطقس مأثر مباشر في حياة الإنسان، في مزاجه وقراراته، في نفسيته العاطفية، وبما أني أبحث عن السعادة، فقد وجدتها في هذا الطقس العميق في اللطف، وفي هذه الجلسة البسيطة.

ـ سمعت عشرات أو مئات الساعات من مختصين اجتماعيين ونفسيين، جميعهم كانوا يضعون خططًا لحياة أفضل يسودها الاستقرار النفسي والرضى. لا شك أني استفدت مما قالوه بشكل أو بآخر، لكن.. ومما فهمته من التجارب أن النمو في كل شيء يكمن في أمرين: قرار صحيح وصبر طويل.

ـ بالأمس كنت محاطًا بمجموعة من الأطفال، أشاهدهم يلعبون بمرح، يضحكون ويركضون دون تحفظ أو خوف، فعادت بي الذاكرة إلى أيام الطفولة، عندما كنت طفلًا يلعب مع أطفال الحارة. ما حصل أن أكثرنا كبر ولم يصطحب معه الطفل الصغير، فضّل حياة الكبار بضغوطاتها ونسي المرح، رسم آمالًا وأفكارًا راح يسعي لتحقيقها وكأن سعادته فيها، وإذا حققها سيكتشف متأخرًا أن لا سعادة كاملة دون العيش مع الطفل الذي في داخله.

ـ حاولت شرح معنى «السهل الممتنع» لأحد الأصدقاء فلم أنجح في الشرح، في الحقيقة كان الشرح واضحًا لكن الصديق إما أن يكون قد فهم لكنه تغابى، أو أنه فعلًا لم يفهم لأمرين، الأول أن استيعابه بطيء ولا أرجح ذلك، أو أني فعلًا فشلت في إيصال المعنى له. أثناء محاولاتي قلت له: هل تستمع لفيروز.. أجاب نعم.. قلت: فيروز تغني أغاني تبدو سهلة الألحان والكلمات.. لكن كل من حاولوا عجزوا عن تقليد أو تقديم ما قدمته. هل قرأت قصائد عبد الرحمن بن مساعد؟ أجاب: نعم. قلت: الكثير من قصائد عبد الرحمن بن مساعد تبدو سهلة، لكن لا أحد استطاع أن يكتب مثلها، لذلك أصبح عبد الرحمن بن مساعد هو عبد الرحمن بن مساعد. قال: وصلت الفكرة..