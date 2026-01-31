الهلال يسقط صن داونز ويقترب من ربع النهائي

اقترب فريق الهلال السوداني الأول لكرة القدم من بلوغ الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تغلبه على ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي 2ـ1، ملعب أماهورو، في كيجالي في العاصمة الرواندية، «ملعبه الافتراضي»، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من البطولة القارية.

ورفع بطل السودان رصيده إلى ثماني نقاطٍ في صدارة المجموعة، بينما بقي الفريق الجنوب إفريقي عند خمس نقاطٍ في المركز الثاني.

وبدأ الهلال المباراة بضغطٍ هجومي، وأهدر له محمد عبد الرحمن، قائد الفريق، والكونغولي أداما كوليبالي عديدًا من الفرص التي تهيأت لهما.

وقبل دقيقةٍ على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، احتسب حكم المباراة ركلة جزاءٍ لصالح عبد الرؤوف عبد الرازق، لاعب الهلال، بعد أن تعرَّض للعرقلة من حارس مرمى صن داونز، وسدَّدها محمد عبد الرحمن بنجاحٍ معلنًا تقدم الفريق الأزرق.

وفي الشوط الثاني، ضاعف البوروندي جان كلود النتيجة بتسديدةٍ من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 49 قبل أن يتمكَّن الضيوف من تقليص الفارق بواسطة آرثر سيلس «61».

وكان الهلال، وصيف نسختَي 1987 و1992، قريبًا من توسيع الفارق في أكثر من مناسبةٍ، لكن كوليبالي لم يحسن التعامل مع الفرص التي لاحت له، لتنتهي المواجهة بفوز الأزرق 2ـ1.

ويلتقي الهلال في الجولة المقبلة مولودية الجزائر، 6 فبراير، فيما يحلُّ صن داونز ضيفًا على سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي، 8 من الشهر ذاته.

وفي المجموعة عينها، يستضيف، الأحد، المولودية، صاحب المركز الرابع برصيد نقطتين، لوبوبو، الثالث بأربع نقاط.