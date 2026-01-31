أمام برشلونة.. إلتشي يبحث عن أول فوز منذ 51 عاما

يحطُّ فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على إلتشي، السبت، ضمن الجولة الـ 22 من الدوري في المواجهة الـ 50 بينهما بالبطولة بهدف الفوز، والمحافظة على القمة وسطَ مطاردةٍ محمومةٍ من ريال مدريد.

ويحتل برشلونة، حامل اللقب، الصدارة بـ 52 نقطةً، ويبتعد بنقطةٍ واحدةٍ فقط عن الريال، الذي يستقبل ضيفه رايو فاليكانو، الأحد، فيما يأتي إلتشي في المركز الـ 11 بـ 24 نقطةً.

ويدخل برشلونة المباراة منتشيًا بفوزه العريض 4ـ1 على كوبنهاجن الدنماركي في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الموحَّدة لدوري أبطال أوروبا، الأربعاء، وتأهله المباشر إلى ثمن النهائي، ويأمل تفادي أي تعثر مثل الذي حدث أمام ريال سوسيداد في الجولة قبل الماضية عندما خسر 1ـ2.

وخلال المواجهات السابقة، لم يجد برشلونة صعوبةً في تخطي إلتشي، فمن بين 49 مباراةً في الدوري، فاز 29 مرةً، مقابل ثماني خساراتٍ، و12 تعادلًا، وسجل 98 هدفًا، واستقبل 36.

ويعود آخر فوزٍ لإلتشي على برشلونة إلى 51 عامًا، وتحديدًا في الجولة الـ 13 من موسم 1974ـ1975 عندما تغلَّب عليه 1ـ0 على ملعبه. ومنذ ذلك الحين، لعب الفريق 22 مباراةً، خسر 18، منها تسعٌ تواليًا، واكتفى بالتعادل أربع مراتٍ.

وكانت الزيارات الأربع الأخيرة إلى ملعب إلتشي لصالح برشلونة، منها الفوز برباعيةٍ نظيفةٍ في الجولة الـ 27 من موسم 2022ـ2023، علمًا أن نتيجة ذهاب الموسم الجاري انتهت 3ـ1.

مع ذلك حذَّر الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، في المؤتمر الصحافي، الجمعة، من التهاون أمام إلتشي، وقال: «في مباراة الدور الأول، استحوذوا الكرة أكثر. أنا معجبٌ بطريقة لعبهم. إنهم يتمتعون بالشجاعة، ويخلقون كثيرًا من الفرص».

وأضاف: «لا يزال أمامنا طريقٌ طويلٌ حتى نهاية الموسم، وعلينا أن نتعامل مع كل مباراةٍ على حدة. الدوري الإسباني منافسةٌ رائعةٌ، وسنقاتل حتى النهاية، تمامًا كما سيفعل ريال مدريد، أو أتلتيكو مدريد، أو فياريال، لكن علينا العمل بجدٍّ لنتطور يومًا بعد يومٍ».

وشدَّد فليك على ضرورة تركيز لاعبيه بشكلٍ كاملٍ منذ الدقيقة الأولى من كل مباراةٍ، خاصَّةً أن الفريق يستقبل أهدافًا مبكرةً من منافسيه، مبينًا أن العمل الجاد هو العامل الأهم في مواصلة التطور.

من جانبه، أكد إيدر سارابيا، مدرب إلتشي، في مؤتمره الصحافي، أن فريقه قادرٌ على إلحاق الضرر ببرشلونة.

وقال المدرب: «سنحاول منعهم من الاستحواذ. هذا أمرٌ واضحٌ تمامًا بالنسبة لي، وعلينا أن نحافظ على لياقتنا البدنية. نعلم أننا قادرون على إلحاق الضرر بهم، وأن لدينا القدرة على تجاوز ضغطهم».

وفيما يتعلَّق بالغيابات، أكد المدرب، أن المدافعين ألفارو نونيز، وخوسان، لاعب الوسط، لن يكونا متاحين، إضافةً إلى أليكس فيباس الموقوف، وهيكتور فورت، المعار من برشلونة، الذي يواصل تعافيه من إصابةٍ طويلة الأمد.

وكان سرابيا سعيدًا بانضمام المهاجم التشيلي لوكاس سيبيدا قادمًا من كولو كولو خلال الانتقالات الشتوية، وقال: «إنه أفضل مما توقعنا. لقد كان قادمًا من منافسةٍ مختلفةٍ. هو يعمل بجدٍّ، ويريد بذل المزيد. هنا مكانٌ يسهل فيه التأقلم».