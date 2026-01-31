كولن يكسب فولفسبورج بعد 2202 يوم

تخطَّى فريق كولن الأول لكرة القدم عقبة ضيفه فولفسبورج 1ـ0، الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ 20 من دوري الدرجة الأولى الألماني.

ويدين الفريق المضيف بانتصاره للجناح لينتون ماينا الذي زار الشباك بعد مرور نحو نصف ساعةٍ، ليرفع رصيد فريقه إلى 23 نقطةً في المركز العاشر، فيما تجمَّدت نقاط فولفسبورج عند 19 في المركز الـ 12.

وقبل مرور نصف ساعةٍ بقليلٍ، وبعد سلسلة تمريراتٍ متقنةٍ، وصلت الكرة إلى ماينا على الجهة اليمنى، فانطلق صوب العمق، وسدَّد من على مشارف منطقة الجزاء كرةً، حوَّل مسارها قليلًا المدافع موريتس يانس قبل استقرارها في الزاوية الأرضية اليمنى «29».

بهذا الانتصار، نجح كولن في فكِّ عقدة فولفسبورج التي لازمته في المواسم الأخيرة، إذ عاد منافسه بثلاثة انتصاراتٍ في آخر ثلاث زياراتٍ له إلى ملعبه.

وكان آخر انتصارٍ لأصحاب الأرض على ضيفهم في المرحلة الـ 18 من موسم 2019ـ2020 بنتيجة 3ـ1، في 18 يناير 2020.

كذلك لم يخسر فولفسبورج في آخر أربع مواجهاتٍ أمام كولن في الدوري، وخرج منتصرًا مرتين، وتعادل في المواجهتين الأخيرتين، منهما 3ـ3 على ملعبه ذهابًا ضمن المرحلة الثالثة.