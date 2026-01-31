الخسارة الرابعة في 2026.. ألافيس يزيد جراح إسبانيول

عاد فريق ديبورتيفو ألافيس الأول لكرة القدم بانتصارٍ ثمينٍ من ملعب مضيفه إسبانيول 2ـ1، الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ 22 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وافتتح روبرتو فرنانديس التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 15، وردَّ عليه أنتونيو بلانكو، والأرجنتيني لوكاس بويي بهدفين للضيوف في الدقيقتين 27 و71.

ورفع ألافيس رصيده إلى 25 نقطةً في المركز العاشر، فيما تجمَّد رصيد إسبانيول عند 34 نقطةً في المركز الخامس.

واستمرَّت بهذه الخسارة الفترة السيئة لإسبانيول منذ بداية 2026 التي بدأت عندما سقط على أرضه أمام جاره برشلونة 0ـ2، وتبعها تعادلٌ أمام مضيفه ليفانتي 1ـ1 قبل انقياده إلى خسارتين على أرضه أمام جيرونا 0ـ2، وخارج الديار أمام فالنسيا 2ـ3 في المرحلتين الأخيرتين تواليًا.

في المقابل، حقق ألافيس انتصاره الثاني تواليًا بعد أن أسقط ضيفه ريال بيتيس 2ـ1 في المرحلة الماضية.