بالقاتل.. لاتسيو ينهي سلسلة جنوى

حقق فريق لاتسيو الأول لكرة القدم انتصارًا قاتلًا على ضيفه جنوى 3ـ2، الجمعة، على الملعب الأولمبي في العاصمة روما بافتتاح المرحلة الـ 23 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وسجل لأصحاب الأرض الإسباني بيدرو في الدقيقة 56، والهولندي كينيث تايلور «62»، ودانيلو كاتالدي «90+10»، في حين أحرز الأوكراني رسلان مالينوفسكي «66»، والبرتغالي فيتينيا «75» هدفَي الضيوف.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 32 نقطةً في المركز الثامن، بينما تجمَّد رصيد جنوى عند 23 نقطةً في المركز الـ 16.

وافتتح المخضرم الإسباني التسجيل من ركلة جزاءٍ بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» إثر لمسة يدٍ على الإسباني آرون مارتن.

وأضاف تايلور الهدف الثاني بتسديدةٍ أرضيةٍ زاحفةٍ من داخل منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية الأرضية اليسرى، مستفيدًا من تمريرةٍ حاسمةٍ للدنماركي جوستاف إيزاكسن داخل المنطقة.

وقلَّص مالينوفسكي الفارق من جزائيةٍ ثانيةٍ بعد العودة إلى الـ «VAR» إثر لمسة يدٍ على المدافع الإسباني ماريو خيلا.

وأدرك فيتينيا التعادل بعد أن أودع من مسافةٍ قريبةٍ في الشباك المشرَّعة أمامه كرةً تهيَّأت له من الحارس المضيف إيفان بروفيديل إثر ركلةٍ ركنيةٍ من الجهة اليمنى.

ومنح كاتالدي الانتصار لـ «نسور العاصمة» في الوقت القاتل من ركلة جزاءٍ ثالثةٍ عقب لمسة يدٍ على المدافع النرويجي ليو أوستيجارد.

بذلك حقق لاتسيو انتصاره السادس تواليًا على جنوى في كافة المسابقات، مكبِّدًا إياه خسارته الأولى في الدوري بعد سلسلةٍ إيجابيةٍ من انتصارين، وثلاثة تعادلاتٍ.