أرسنال يبحث عن الفرحة الغائبة في ليدز

بعد ثلاث مباريات متوالية في الدوري الإنجليزي الممتاز دون فوز، يحل فريق أرسنال الأول لكرة القدم «المتصدر» برصيد 50 نقطة، ضيفًا على ليدز، صاحب المركز السادس عشر بـ26 نقطة، ضمن الجولة 24، السبت.

ولا يزال فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا يتبوأ صدارة الترتيب بفارق أربع نقاط، إلا أنه حقق نقطتين فقط من مبارياته الثلاث الأخيرة.

وتعرّض الفريق اللندني الساعي للقبه الأول منذ 2004 للخسارة الأولى على أرضه هذا الموسم على يد مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، عقب تعادلين أمام ليفربول ونوتنجهام فوريست، لكنه لا يزال متربعًا على القمة بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي وأستون فيلا قبل انطلاق منافسات الجولة.

وحقق أرسنال نتائج مثالية في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث فاز بجميع مبارياته الثمانية التي خاضها بالمسابقة القارية.

من جانبه، يبحث ليدز عن انتصاره المباشر التاسع أمام أرسنال، بعد 31 مواجهة في الدوري، خرج خاسرًا بـ 18 منها، فيما حضر التعادل بخمس مباريات.

وكان فريق الألماني دانييل فاركي خسر 5ـ0 أمام أرسنال في أغسطس الماضي، لكنه منذ ذلك الحين فاز على تشيلسي، وتعادل مرتين مع ليفربول، وتعادل مع مانشستر يونايتد، ليبتعد بست نقاط عن منطقة الهبوط، ولم يخسر سوى مباراة واحدة في آخر 11 مواجهة بجميع المسابقات.