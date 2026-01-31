الرئيسية / الصورة .. قصة

المرحلة الختامية

2026.01.31 | 02:26 pm
انطلقت المرحلة الخامسة الختامية في طواف العُلا 2026، من بلدة العُلا القديمة إلى مطل حرة عويرض، بمشاركة 105 متسابقين (المركز الإعلامي ـ طواف العُلا)
المرحلة الختامية

المرحلة الختامية

المرحلة الختامية

المرحلة الختامية

اقرأ أكثر عن: طواف العلا