المرحلة الختامية

انطلقت المرحلة الخامسة الختامية في طواف العُلا 2026، من بلدة العُلا القديمة إلى مطل حرة عويرض، بمشاركة 105 متسابقين (المركز الإعلامي ـ طواف العُلا)