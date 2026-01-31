كريمونيزي يضم مالح

أعلن نادي كريمونيزي الإيطالي، السبت، عن تعاقده مع المغربي يوسف مالح، الذي يحمل الجنسية الإيطالية، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، قادمًا من فرريق ليتشي الأول لكرة القدم.

وأوضح كريمونيزي عبر بيان بثه على موقعه الإلكتروني الرسمي أن العقد يتضمن بندًا بتعهد شراء اللاعب بنهاية الإعارة، وفقًا لشروط معينة.

ولعب مالح مع فيورنتينا وإمبولي وليتشي، وشارك في 117 مباراة بالدوري الإيطالي من بينها تسع مباريات خلال الموسم الجاري.

وعلى الصعيد الدولي، سجل مالح حضوره في مباراته الدولية الأولى مع المنتخب المغربي عام 2023.