رسميّا.. الأخدود يوقع مع فقيهي

وقَّعت إدارة الأخدود مع معاذ فقيهي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قادمًا من الاتحاد بنظام الإعارة، حسبما نشر الحساب الرسمي للنادي في منصة التدوينات القصيرة «إكس»، السبت.

وكتب حساب الأخدود: «معاذ فقيهي ينضم إلى عرين الأخدود بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم قادمًا من نادي الاتحاد».

وكانت «الرياضية» كشفت الجمعة عن اتفاق الأخدود مع فقيهي «23 عامًا»، للانتقال بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وتدرَّج فقيهي في الفئات السنية بنادي الهلال قبل انتقاله إلى التعاون عام 2023 بنظام الإعارة، ليعود بعدها إلى الهلال، ثم ينتقل رسميًّا إلى الاتحاد في يونيو 2024.

ومنذ انضمامه إلى الاتحاد، خاض اللاعب 16 مباراةً، قدَّم خلالها تمريرةً حاسمةً واحدةً، وبلغ مجموع دقائق مشاركاته 638 دقيقةً، فيما لعب خلال الموسم الجاري ست مبارياتٍ بمعدل 207 دقائق.