الجهني والأرينبي يتصدران سباقات الهجانة

خطف سليمان معوض الجهني وزياد عودة الأرينبي الأضواء في سباق الهجانة للراكب البشري، السبت، بعد تتويجهما بكأسي مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في ميدان الجنادرية بالرياض، ضمن النسخة الثالثة من المهرجان.

وسجَّل الجهني لقبه الثاني في تاريخ المهرجان بعد فوزه بالشوط الثاني عبر المطية «روما» بزمن 8:37.968 دقيقة، في حين حقق الأرينبي لقب الشوط الأول مع «شريان» بزمن 8:50.618 دقيقة. وأضاف سالم علي القحطاني اسمه إلى قائمة الأبطال بفوزه بالشوط الثالث بالمطية «الجوكر» بزمن 8:39.056 دقيقة.

وفي فئة السيدات، تُوِّجت الإماراتية فاطمة العامري بلقب الشوط الرابع مع «الوثبة» بزمن 3:10.922 دقيقة، فيما نالت جوزاء عواد الرشيدي لقب الشوط الخامس عبر «مبشرة» بزمن 3:16.250 دقيقة.

وجرت مراسم التتويج بحضور محمد البلوي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، وابتسام الوهيبي عضو مجلس الإدارة.

وانطلقت منافسات المهرجان في 23 يناير تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وتستمر على مدى 10 أيام بمشاركة خمس فئات رئيسة، إلى جانب أشواط الهجانة للرجال والسيدات وفعاليات «المزاين»، بإجمالي جوائز يتجاوز 75 مليون ريال.

وحدَّدت اللجنة المنظمة ثلاثة أشواط للرجال لمسافة 5 كيلومترات، وشوطين للسيدات لمسافة كيلومترين، بإجمالي جوائز 564 ألف ريال للرجال و376 ألف ريال للسيدات، وسط مشاركة هجانة من السعودية واليمن والإمارات وعُمان والأردن والبحرين والدنمارك.

وتبرز النسخة الجارية باستمرار دعم القيادة لرياضة الهجن، إضافة إلى المتابعة المباشرة من الأمير فهد بن جلوي بن مساعد، رئيس الاتحاد السعودي للهجن، لتعزيز جاهزية الهجانة السعوديين وتوسيع مشاركة السيدات ورفع حضور السباقات على المستوى الدولي.