المرة الرابعة.. قبضة مصر أبطال إفريقيا

تُوِّج منتخب مصر الأول لكرة اليد بلقب بطولة إفريقيا بعد فوزه على نظيره التونسي 37ـ24، السبت، بالمباراة النهائية التي لُعبت بينهما في رواندا.

وتقدَّم منتخب مصر في الشوط الأول 17ـ10، وواصل تقدُّمه في الثاني، ليُنهي المباراة 37ـ24، ويُتوَّج بلقب بطولة إفريقيا لكرة اليد للمرة الرابعة على التوالي، والعاشرة في تاريخه.

وحصد منتخب كاب فيردي المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد فوزه على الجزائر 29ـ23 بالمباراة التي جمعتهما لتحديد المركزين الثالث والرابع.