أخضر التقاط الأوتاد يتأهل إلى كأس العالم

تأهل المنتخب السعودي لالتقاط الأوتاد إلى كأس العالم 2026، التي تستضيفها الأردن، بعد تصدره الترتيب العام وحصوله على بطاقة التأهل عن المجموعة «ب»، ضمن منافسات البطولة التأهيلية لكأس العالم، التي اختتمت، السبت، في مدينة العقبة الأردنية.

وجاء تأهل الأخضر عقب أداء مميز قدمه طوال أيام البطولة التي استمرت ثلاثة أيام، توج خلالها بالمركز الأول في الترتيب العام للفرق، إلى جانب تتويج الفارس راشد المري بجائزة أفضل فارس في البطولة بعد حلوله أولًا، وجاء الفارس مشعل الشمري في المركز الثالث.

وحقق المنتخب السعودي حضورًا لافتًا في مختلف أشواط البطولة، إذ نال المركز الأول في مسابقة المعلقات والتتابع للفرق، وسيطر فرسان الأخضر على منصة التتويج في منافسات الفردي، حيث حلّ الفارس حسن عسيري أولًا، تلاه راشد المري ثانيًا، ومشعل الشمري ثالثًا.

وفي مسابقة السيف، حقق الفارس راشد المري المركز الأول، وحلّ الأخضر في المركز الثالث، وتوج الفارس مشعل الشمري بالمركز الأول في مسابقة الرمح، وحقق المنتخب السعودي المركز الثالث في المسابقة ذاتها.

ومثّل المنتخب السعودي في البطولة كل من الفرسان راشد المري، حسن عسيري، مشعل الشمري، خالد اليامي، وعبد الرحمن الحربي، تحت إشراف المدرب عبد الوهاب عسيري.

يُذكر أن المنتخب السعودي سيشارك في كأس العالم 2026 بصفته حامل اللقب، بعد فوزه بكأس العالم 2023 في جنوب إفريقيا بفئتي الفرق والفردي.