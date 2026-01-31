النجمة يوقع مع دوران

أعلنت إدارة نادي النجمة التوقيع مع ماجد دوران، لاعب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، بحسب تدوينة نشرها حساب النجمة الرسمي في منصة «إكس» للتدوينات القصيرة السبت.

وكتب حساب النجمة: «أنهى مجلس إدارة نادي النجمة برئاسة مشعل المرزوقي إجراءات التوقيع مع اللاعب ماجد دوران بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم».

ويمتد عقد دوران لاعب الوسط «22 عامًا» مع الاتفاق حتى صيف عام 2029.

وخلال الموسم الجاري لعب دوران 14 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها بتقديم تمريرة حاسمة.

كما شارك ماجد رفقة الأخضر السعودي تحت 23 عامًا في 3 مباريات.