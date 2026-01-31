داخل مقر الأهلي.. مدرب تركيا يطمئن على ديميرال

التقى التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الإيطالي فينتشينزو مونتيلا، مدرب منتخب بلاده، السبت، داخل مقر النادي الجداوي.

ووفق ما نشره الأهلي عبر حسابه في منصة «إكس» زار مونتيلا النادي، وبرفقته الإيطالي بييرباولو بولينو، مدرب اللياقة ضمن الجهاز الفني للمنتخب التركي.

ووصف النادي الزيارة بـ «الودّية» من أجل الاطمئنان على ديميرال، كما استعاد خلالها مونتيلا ذكرياته مع الإيفواري فرانك كيسييه، لاعب وسط الفريق، الذي سبق له تدريبه.

وشهدت الزيارة، وفق ما ذكره حساب الأهلي، نقاشًا مثمرًا بين الوفد والبرتغالي روي بيدرو، المدير الرياضي للنادي، والألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق.

ويغيب ديميرال عن الأهلي منذ إصابته بتمزُّق في العضلة الضامة خلال مباراة الفوز على الخليج 4ـ1 ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

وفي وقت سابق، أشارت لـ «الرياضية» مصادر خاصة إلى اعتزام الجهاز الفني للأهلي إخضاع المدافع لاختبارات طبية، قبل انطلاق تدريبات الأحد، من أجل تحديد مدى إمكانية مرافقته زملاءه إلى الرياض، لمواجهة الهلال، الإثنين، ضمن الجولة الـ 20.

وواصل الفريق تحضيراته للمباراة بحصة تدريبية خاضها السبت على ملعب النادي.