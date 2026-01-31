أفييدو يفاجئ جيرونا.. فياريال يوقف الخسائر.. وأتلتيكو يتعثر بالتعادل

مدريد ـ الفرنسية

تلقى فريق جيرونا الإسباني الأول لكرة القدم خسارته الأولى بعد أربع مباريات، بسقوط مفاجئ، السبت، بهدف نظيف أمام مضيفه ريال أوفييدو، متذيل الترتيب، لحساب الجولة الـ 22 من دوري الدرجة الأولى.

ولم يفز أوفييدو منذ 15 مباراة في مختلف المسابقات، كما لم يفعل ذلك أمام الفريق الكاتالوني في آخر ست مواجهات بينهما. ويدين أوفييدو، متذيل الترتيب، بهذا الفوز إلى المغربي إلياس شعيرة الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 74، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة.

ورغم البداية الجيدة للفريق الكاتالوني، صمد أوفييدو خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي. وبعد الاستراحة، دخل صاحب الضيافة الملعب بحماس أكبر ساعيًا لحصد النقاط الثلاث، حتى تمكن من ذلك بعد هجمة منسقة بين المخضرم زانتي كازورلا وخافي لوبيز وتياجو فرنانديز ختمها إلياس تشايرا بنجاح في الشباك.

وفي مباراة أخرى أوقف فريق فياريال سلسلة من أربع خسائر متتالية، بالتعادل 2ـ2 السبت خارج ملعبه أمام أوساسونا في المرحلة الـ 22 من الدوري المحلي.

وعلى الرغم من نقطته الوحيدة التي كسبها من مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري، حافظ فياريال على مركزه الرابع في جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد الثالث المتعادل سلبيًا مع مضيفه ليفانتي، وثمان عن إسبانيول الخامس.

وشملت سلسلة خسارات فرقة «الغواصات الصفراء»، سقوطه أمام أياكس الهولندي وباير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا، حيث لم يحقق أي فوز واكتفى بنقطة وحيدة محتلًا المركز ما قبل الأخير.

تقدم فياريال أولًا بواسطة جيرارد مورينو «17» من ركلة جزاء، قبل أن تتلقى شباكه هدفين عن طريق فيكتور مونوس «20» الكرواتي أنتي بوديمير «45+2». لكن مورينو سجل التعادل «70» رافعًا رصيده إلى سبعة أهداف في الدوري من 12 مباراة، إذ غاب طويلًا بسبب الإصابة. في المقابل، رفع أوساسونا بتعثره الأول بعد انتصارين رصيده إلى 26 نقطة.

وفشل أتلتيكو مدريد في تحقيق فوزه الثالث تواليًا في الدوري وتعادل مع ليفانتي من دون أهداف، لكنه في المقابل مدد سلسلة مبارياته من دون خسارة في الدوري إلى ست.

ومن الممكن أن يبتعد الفريق بـ 10 نقاط عن برشلونة في حال فوز الأخير على إلتشي في ختام الأمسية، في حين أن النقطة تُعد مهمة لليفانتي الذي يحتل المركز قبل الأخير، في صراعه على البقاء.