ريمونتادا تشيلسي تحبط مفاجأة وست هام

حسم فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم «الديربي اللندني» لصالحه بـ «ريمونتادا» مثيرةٍ، محوِّلًا تأخره بهدفين إلى فوزٍ على ضيفه وست هام يونايتد 3ـ2، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الممتاز.

ولم يستغل وست هام تفوُّقه بهدفين في الشوط الأول، إذ ردَّ تشيلسي بثلاثة أهدافٍ في الثاني، لينتزع ثلاث نقاطٍ ثمينة وسط جماهيره في ملعب «ستامفورد بريدج».

وتقدَّم الضيوف بهدفٍ مبكِّرٍ، سجله جارود بوين بعد مرور سبع دقائق من كرةٍ عرضيةٍ بيسراه، خدعت روبرت سانشيز، حارس تشيلسي، لتدخل مرماه.

وفي الدقيقة 36، مرَّر آرون وان بيساكا كرةً عرضيةً من الجهة اليمنى، قابلها كريسينسيو سامرفيل بتسديدةٍ مباشرةٍ، سكنت الشباك، ليمنح الضيوف الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني، قلَّص تشيلسي الفارق بهدفٍ، سجله جواو بيدرو في الدقيقة 57، مستفيدًا من عرضية زميله الفرنسي ويسلي فوفانا.

وأحرز مارك كوكوريا التعادل لتشيلسي في الدقيقة 70 بضربة رأسٍ بعد أن تابع رأسية زميله مالو جوستو التي أبعدها مدافع وست هام برأسه، لترتطم بالعارضة قبل أن تصل إلى اللاعب الإسباني الذي أكملها في الشباك.

وبنكهةٍ لاتينيةٍ خالصةٍ، قدَّم الإكوادوري مويسيس كايسيدو كرةً بينيةً إلى البرازيلي جواو بيدرو، ليمرِّرها بدوره إلى الأرجنتيني إنزو فرنانديز الذي سدَّد الكرة مباشرةً من داخل منطقة الجزاء، لتستقرَّ في الشباك «92».

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، بل وحصل الفرنسي جان كلير توديبو، مدافع وست هام، على بطاقةٍ حمراء مباشرة في الدقيقة 101 بعد أن حاول خنق جواو بيدرو وسطَ مشادةٍ جماعيةٍ بين لاعبي الفريقين في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وحقق تشيلسي فوزه الثالث تواليًا في الدوري تحت قيادة مدربه ليام روزينيور، ليرتقي إلى المركز الرابع برصيد 40 نقطةً، ويحبط صحوة وست هام بعد فوزين متتاليين في الجولتين الماضيتين. في حين تجمَّد رصيد وست هام عند 20 نقطةً في المركز الـ 18.