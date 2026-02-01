هامبورج يفرض التعادل على البايرن

فرَّط فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم في تقدُّمه بالشوط الثاني، ليتعادل 2ـ2 مع مضيفه هامبورج على ملعب فولكسبارك ضمن الجولة الـ 20 من دوري الدرجة الأولى الألماني.

ورفع البايرن المتصدر رصيده إلى 51 نقطةً بفارق تسع نقاطٍ عن ملاحقه المباشر بوروسيا دورتموند «مع مباراةٍ أقل للأخير». أما هامبورج، فصعد إلى المركز الـ 13 بـ 19 نقطةً.

ووضع فابيو فييرا في الدقيقة 34 هامبورج في المقدمة من ركلة جزاءٍ قبل أن يدرك المهاجم الإنجليزي هاري يكين التعادل للفريق البافاري قبيل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، وبعد دقيقةٍ واحدةٍ، منح المهاجم الكولومبي لويس دياز التقدم للضيوف، لكن لوكا فوشكوفيتش حافظَ على سجله التهديفي الرائع بإحراز هدف التعادل «53»، ليحصد نقطةً ربما تكون ثمينةً لهامبورج، الذي خسر مباراة الدور الأول بخماسيةٍ نظيفةٍ، وتعادل الآن في أربعٍ من آخر خمس مبارياتٍ له في الدوري.