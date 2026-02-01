ميلان يتمسك بماينان حتى 2031

أعلن نادي ميلان الإيطالي، السبت، تمديد عقد الفرنسي الدولي مايك ماينان، حارس مرمى فريقه الأول لكرة القدم، حتى 2031.

ونجح ماينان في ترك بصمةٍ فوريةٍ عند انضمامه إلى ميلان في 2021 قادمًا من ليل الفرنسي لتعويض رحيل جيانلويجي دوناروما إلى باريس سان جيرمان، إذ قاد الفريق ببراعةٍ للفوز بلقب الدوري في موسمه الأول، وحصل حينها على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.

وأثنى ميلان على قدرات الحارس، البالغ 30 عامًا، مؤكدًا أنه فرض نفسه بوصفه من الركائز الأساسية بفضل قيادته وتفانيه، ما جعله يحمل شارة قيادة الفريق، ويصبح أيضًا عنصرًا لا غنى عنه في تشكيلة المنتخب الفرنسي.

وخاض ماينان حتى الآن 188 مباراةً بقميص ميلان، وتنتظره مزيدٌ من التحديات مع الفريق الإيطالي في الأعوام الخمسة المقبلة.