موافقة الهلال تنقل ليوناردو إلى أتلتيكو

اقترب البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، من الانتقال بنظام الإعارة إلى أتلتيكو مدريد الإسباني حتى نهاية الموسم الجاري، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وتلقَّت إدارة شركة نادي الهلال عرضًا رسميًّا من أتلتيكو لطلب خدمات ليوناردو معارًا إلى نهاية الموسم عبر نافذة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبَ المصادر، تتَّجه الإدارة الهلالية، خلال ساعاتٍ، إلى قبول عرض النادي الإسباني بعد موافقة اللاعب نفسه على الانتقال.

وانضم البرازيلي إلى «الأزرق» صيف 2024 قادمًا من بنفيكا البرتغالي بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2029.

وخلال موسمٍ ونصف الموسم، خاض 67 مباراةً بقميص الفريق، وسجَّل 43 هدفًا، وصنع خمسة أهدافٍ أخرى.

وفي الموسم الجاري، لعب 24 مباراةً محليًّا وخارجيًّا، وسجَّل 14 هدفًا، وقدَّم تمريرةً حاسمةً واحدةً.

وبخلاف ليوناردو، يملك الفريق العاصمي في خطه الأمامي كلًّا من الأوروجوياني داروين نونيز، وعبد الله الحمدان، وعبد الله رديف.

وسينضم إلى هذه الخيارات، حسبَ المصادر، المهاجم الفرنسي محمد قادر ميتي، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا.

وفي وقتٍ سابقٍ، أفادت لـ «الرياضية» المصادر بمحاولة إدارة الهلال إنهاء ترتيبات وصول ميتي، تمهيدًا لانضمامه في أقرب وقتٍ إلى تدريبات الفريق.

ويستعد الأزرق لمواجهة الأهلي، الإثنين، ضمن الجولة الـ 20 من بطولة دوري روشن السعودي التي يتصدَّر جدول ترتيبها.