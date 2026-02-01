الفوز العاشر تواليا.. برشلونة يكتسح إلتشي بثلاثية

وسَّع فريق برشلونة الأول لكرة القدم الفارق إلى أربع نقاطٍ في الصدارة أمام مطارده المباشر ريال مدريد بعد فوزه 3ـ1 على مضيفه إلتشي، السبت، ضمن الجولة الـ 22 من دوري الدرجة الأولى الإسباني، مسجلًا انتصار العاشر تواليًا، والـ 30 على منافسه في 50 مباراةً بينهما بالبطولة.

ورفع برشلونة، حامل اللقب، رصيده إلى 55 نقطةً في المركز الأول، فيما تجمَّد إلتشي، الذي لم يتذوَّق طعم الانتصار على ضيفه منذ 51 عامًا، عند المركز الـ 12 بـ 24 نقطةً.

ودخل برشلونة المباراة منتشيًا بفوزه 4ـ1 على كوبنهاجن الدنماركي، الأربعاء، وتأهله المباشر إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان البادئ بالتسجيل عن طريق جناحه يامين يامال في الدقيقة 6 بتسديدةٍ من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرةٍ من داني أولمو، لاعب الوسط، ليرفع رصيده إلى تسعة أهدافٍ الموسم الجاري.

لكنْ برشلونة لم يحافظ على نظافة شباكه، فعند الدقيقة 29، ضرب ألفارو رودريجو مصيدة التسلل، ووضع الكرة بسهولةٍ في شباك الحارس خوان جارسيا.

بعد ذلك أهدر لاعبو الفريق الكاتالوني عديدًا من الفرص السانحة للتسجيل، أبرزها من المهاجم فيران توريس، الذي عوَّض إخفاقاته بالهدف الثاني إثر تمريرةٍ من الهولندي فرانكي دي يونج داخل منطقة الجزاء حيث سدَّد الكرة مباشرةً في المرمى «40»، ليرفع رصيده إلى 13 هدفًا، احتل بها المركز الثالث في جدول الهدافين بعد كيليان مبابي، من ريال مدريد «21»، وفيدات موريكي، من فياريال «14».

وفي الشوط الثاني، واصل برشلونة ضغطة لتأمين النتيجة تحسبًا لأي مفاجآتٍ قد تحدث وتفسد عليه صدارته المهدَّدة من ريال مدريد، الذي يستضيف رايو فاليكانو، الأحد، لحساب الجولة نفسها، لكنَّ كثيرًا من الفرص لم يتم استغلالها حتى الدقيقة 72 عندما سجل البديل الإنجليزي ماركوس راشفورد الهدف الثالث لفريقه، والرابع له الموسم الجاري، لتنتهي عليه المباراة.