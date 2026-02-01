ليفربول يقلبها على نيوكاسل برباعية

سجل الفرنسي هوجو إيكيتيكي، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، هدفين في غضون دقيقتين، ليقود «الريدز» إلى فوزٍ مثيرٍ بـ 4ـ1 على نيوكاسل يونايتد، السبت، ضمن الجولة الـ 24 من الدوري الممتاز. وهذا أول فوزٍ للفريق في البطولة منذ أكثر من شهرٍ.

وصعد ليفربول للمركز الخامس في الترتيب برصيد 39 نقطةً، وبفارق 14 نقطةً عن أرسنال المتصدر، بينما تراجع نيوكاسل إلى المركز العاشر بـ 33.

وقدَّم نيوكاسل بدايةً قويةً في المباراة، وسجل لاعبه أنتوني جوردون هدفه الأول في الدوري من اللعب المفتوح منذ أكثر من عامٍ في الدقيقة 36.

لكنْ إيكيتيكي قلبَ موازين المباراة بزيارتين للشباك «41» و«43»، وجاء هدفه الأول بتسديدةٍ قويةٍ عند القائم القريب بعد تمريرةٍ من فيرتز. وفي الوقت الذي كان فيه مشجعو ليفربول يحتفلون بالهدف، استغل إيكيتيكي تمريرةً من ميلوش كركيز، وسدَّد الكرة في الزاوية البعيدة من شباك الحارس نيك بوب.

وأضاف الألماني فلوريان فيرتز، لاعب الوسط، الهدف الثالث «67» بتسديدةٍ عند القائم البعيد بعد تبادل الكرة مع المصري محمد صلاح، واختتم الفرنسي إبراهيما كوناتي، قلب الدفاع، الرباعية في الوقت المحتسب بدل الضائع.