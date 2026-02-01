مواصلة الانتصارات تحفز الشباب والفيحاء

يبحث فريق الشباب الأول لكرة القدم إلى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي له للمرة الأولى خلال الموسم الجاري في دوري روشن السعودي، عندما يستضيف نظيره الفيحاء، الأحد، على ملعب إس إتش جي أرينا في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ 20.

ولم يعرف الفريق العاصمي طعم الانتصار في مواجهتين متتاليتين خلال منافسات دوري روشن الموسم الجاري، وتعثر بالتعادل أو الخسارة في المواجهات التي أعقبت انتصاره.

وحقق الشباب الانتصار الثالث له خلال الموسم الجاري في الدوري الجولة الماضية على حساب الحزم بالنتيجة الأكبر «4ـ0»، ويطمح إلى تكرار الأمر ذاته أمام الفيحاء في سبيل الابتعاد عن مراكز الخطر.

وتقدم الشباب إلى المركز الـ 13 برصيد 16 نقطة، حيث فاز في ثلاث وتعادل في سبع وخسر ثماني مباريات.

في الجانب الأخر، يطمح الفيحاء إلى الأمر ذاته أمام الشباب، وهو الذي حقق انتصارين متتاليين في الجولتين الماضيتين أمام الخليج والفتح.

ويحتل الفيحاء المركز الـ 11 برصيد 20 نقطة، حصدها من 5 انتصارات ومثلها تعادل، بينما تلقى 8 خسائر.

وتميل كفة المواجهات تاريخيًّا في دوري المحترفين إلى الفريق العاصمي، الذي سبق له الانتصار على الفيحاء في 9 مواجهات من أصل 15 مباراة جمعتهما، بينما فاز الفيحاء في 4 مباريات، وحضر التعادل مرتين.