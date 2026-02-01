الحزم والفتح بين المعادلة والتأكيد

يحلُّ فريق الحزم الأول لكرة القدم ضيفًا على الفتح، الأحد، على ملعب ميدان التمويل الأولى في الأحساء ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.

وتشير الأرقام التاريخية لمواجهات الفريقين في دوري المحترفين إلى أفضليةٍ نسبيةٍ لصالح الفتح حيث التقيا 13 مرةً، فاز الفتح في ست مبارياتٍ مقابل خمسة انتصاراتٍ للحزم، بينما انتهت مواجهتان بالتعادل، كما يتفوَّق هجوم الفتح بتسجيل 18 هدفًا مقابل 16 هدفًا للحزم.

ويحتل الفتح المركز العاشر برصيد 22 نقطةً، حصدها من ستة انتصاراتٍ، وأربعة تعادلاتٍ مقابل ثماني خسائر.

ويطمح الفريق الأحسائي إلى استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ أربع جولاتٍ «خسر 2 وتعادل في 2».

في الطرف المقابل، تلقَّى الحزم خسارةً قاسيةً في الجولة الماضية أمام الشباب 0ـ4 على الرغم من انتصاره في الجولة التي سبقتها على ضمك 2ـ1.

ويحتل الحزم المركز الـ 12 برصيد 20 نقطةً، حصدها من خمسة انتصاراتٍ، ومثلها من التعادلات مقابل ثماني خسائر.