الاتحاد يتوعد النجمة بـ «التاريخي»

يسعى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى وضع حد لتذبذب نتائجه في دوري روشن السعودي، عبر دفع منافسه النجمة إلى معادلة رقم سلبي تاريخي، عندما يستضيفه مساء الأحد على ملعب «الإنماء» في جدة ضمن الجولة الـ 20.

وتعثّر الفريق الجداوي في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة ضمن بطولة الدوري، مكتفيًا بفوز وحيد، مقابل هزيمتين، وتعادلين آخرهما أمام الفتح على ملعبه 2ـ2 لحساب الجولة الماضية.

ويعاني الاتحاد موجات صعود وهبوط في المستوى منذ انطلاق الدوري الذي بدأه بـ 3 انتصارات، تلتها 5 تعثرات، ثمَّ سلسلة فوز لخمس مباريات متتالية، أعقبتها 5 جولات لم يتغلب فيها سوى على فريق واحد.

وأدى هذا التذبذب إلى جني الفريق 31 نقطة فقط من 18 مباراة، محتلًا المركز السادس، بفارق 15 نقطة عن الصدارة، التي يحتلها الهلال.

على الضفة الأخرى، لا يزال فريق النجمة عاجزًا عن تذوق طعم الانتصارات في بطولة الدوري، التي صعد إليها قبل انطلاق الموسم الجاري.

وتلقى النجمة 13 هزيمة، وهو الرقم الأعلى في الدوري بالتساوي مع الخلود والأخدود، مقابل 5 تعادلات أحدثها أمام الرياض 1ـ1 ضمن الجولة الماضية.

وإذا لم يفز على الاتحاد، سيُعادِل رقم الوحدة القياسي، الذي بدأ دوري 2012ـ2013 بـ 19 مباراة دون أي انتصار.

ويتذيل الفريق القصيمي ترتيب «روشن» بـ 5 نقاط، مبتعدًا عن أقرب مراكز البقاء، الذي يشغله الرياض، بفارق 7 نقاط.