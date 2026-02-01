الإنتر ويوفنتوس يتوعدان كريمونيزي وبارما

يحل فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم، متصدر الدوري الإيطالي، ضيفًا على كريمونيزي، الأحد، ضمن الجولة الـ 23 وهو متقدم بفارق خمس نقاط عن جاره ميلان الثاني.

ويبحث الإنتر عن مواصلة مسلسل مبارياته المتتالية من دون هزيمة ورفعها إلى 22، وتحديدًا منذ خسارته المباراة الافتتاحية ضد كريمونيزي الذي يحتل حاليًا المركز 13 برصيد 23 نقطة.

ويعول فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو على تألق قائده فيديريكو ديماركو الذي يلعب دورًا مؤثرًا في مشواره نحو لقب الدوري.

وسجل الظهير«الجناح» البالغ 28 عامًا ستة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة، ليحتل صدارة صانعي الأهداف في الدوري الإيطالي.

كما حقق إنجازًا صغيرًا في أوروبا هذا الأسبوع بهدفه أمام دورتموند، إذ كان أول هدف يسجله لاعب إيطالي مباشرة من ركلة حرة في دوري الأبطال منذ أكثر من 11 عامًا.

وكان آخر من سجّل بهذه الطريقة هو قائد روما السابق فرانشيسكو توتي في نوفمبر 2014 أمام سسكا موسكو الروسي.

أما يوفنتوس الذي يشهد طفرة منذ تولي لوتشانو سباليتي تدريب الفريق في أواخر أكتوبر خلفًا للكرواتي إيجور تودور، فقد فاز في 11 من مبارياته الـ15 الأخيرة في مختلف المسابقات، وبالتالي يأمل المواصلة على هذا المنوال حين يحل ضيفًا، الأحد، على بارما صاحب المركز 14 برصيد 23 نقطة.