مانشستر يونايتد يخطط على السلسلة الثانية

يلتقي فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، ضيفه فولهام، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد اللاعب السابق مايكل كاريك أحدث مدرب للفريق، ولكن حتى نهاية الموسم الجاري فقط، بعد إقالة البرتغالي روبن أموريم.

وعلى الرغم من فوز كاريك على مانشستر سيتي وأرسنال، لا يزال الغضب قائمًا حتى الآن من الجماهير تجاه إدارة النادي، الذي يوجد في المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة من 23 مباراة.

وتحسن أداء ونتائج مانشستر يونايتد تحت قيادة كاريك، وصعد إلى المربع الذهبي في ترتيب المسابقة، المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتعد مباراة فولهام، الذي يحتل المركز السابع بـ34 نقطة، فرصة لمانشستر يونايتد لتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري للمرة الثانية فقط خلال الموسم الجاري.