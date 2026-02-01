الاتحاد يضم بن علي

أعلن عبد المجيد ​صالح، المدير التنفيذي لنادي الاتحاد الليبي، التعاقد مع «مواطنه» لاعب الوسط أحمد بن علي لمدة موسم ونصف الموسم.

وقال صالح في ‌تصريح خاص ‌لـ«رويترز» «التعاقد ‌مع ⁠أحمد ​بن ‌علي يأتي ضمن خطة النادي لتعزيز خط الوسط بلاعب يمتلك خبرة أوروبية كبيرة».

وأضاف «نثق بأن وجوده سيضيف التوازن والجودة ⁠للفريق خلال المرحلة المقبلة».

بدأ بن ‌علي «33 عامًا» ‍مسيرته ‍الكروية في أكاديمية مانشستر ‍سيتي قبل الانتقال إلى إيطاليا في 2012 حيث لعب لعدة أندية بينها ​بريشيا وبيسكارا وكروتوني وبيزا وباري وفيرتوس أنتيلا.

وبحسب إحصاءات رسمية، ⁠خاض اللاعب أكثر من 300 مباراة رسمية في المسابقات الإيطالية معظمها في دوري الدرجة الثانية.

ويتصدر الاتحاد المجموعة الثانية في الدوري الليبي برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات، ويتقدم بفارق ‌أربع نقاط عن الاتحاد المصراتي.