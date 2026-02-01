الرقمنة تهدد حياة الأقلام

لم يعد شائعًا كما في كان السابق أن يحدد شخص مقاطع مهمة في مستند باستخدام قلم تمييز، إذ يقرأ كثيرون اليوم النصوص مباشرة على الكمبيوتر. ومع انتشار العمل من المنزل ومشاركة أماكن العمل، لم تعد المكاتب في الشركات الألمانية مليئة بالأقلام كما كانت.

غير أن هذه ليست الأسباب الوحيدة التي تضع شركات عريقة في قطاع الأدوات المكتبية مثل «فابر كاستل» و«ستابيلو» و«ستادلر» تحت الضغط، حيث تسعى هذه الشركات الآن إلى خفض التكاليف وخوض مسارات جديدة. لكن يبقى السؤال مطروحًا: هل لا يزال للقلم مستقبل؟

يرد هورست برينكمان الرئيس التنفيذي لـ«ستابيلو»، على هذا السؤال بالإيجاب بكل ثقة.

وتشتهر الشركة التي تتخذ من مدينة هيرولدسبرج الألمانية مقرًا لها بإنتاج أقلام التمييز وأقلام التلوين الرفيعة على وجه الخصوص.

يقول برينكمان: «ستظل الأقلام دائمًا جذابة بوصفها عالمًا موازيًا لبيئة رقمية مترابطة بالكامل. رسم الأفكار على ورقة بيضاء أو رسم صورة خاصة يمنح شعورًا بالهدوء والاسترخاء في عالم يتسارع يومًا بعد يوم».

غير أن الواقع يشير إلى تراجع الإيرادات، حيث انخفضت مبيعات «ستابيلو» في السنة المالية 2024ـ2025 بنحو 7% لتصل إلى 214 مليون يورو.

وذكر برينكمان أن السبب يعود إلى الرقمنة، إضافة إلى تراجع الاستهلاك العام في أهم الأسواق الأوروبية.

وأعلنت الشركة أخيرًا نيتها خفض تكاليف العمالة عالميًا، معتمدة في ذلك على عروض العمل بدوام جزئي والتقاعد المبكر في ألمانيا.

أما «فابر كاستل» فتعتزم شطب 130 وظيفة في ألمانيا، مع نقل أجزاء من الإنتاج إلى البرازيل وبيرو. كما تعتزم الشركة إغلاق مصنعها في النمسا، الذي ينتج بشكل رئيسي أقلام التمييز، بالكامل بحلول الصيف المقبل.

وبرر شتيفان لايتس، الرئيس التنفيذي للشركة ذلك قائلًا: «سوق أقلام التمييز يتراجع بشكل ملحوظ ولن يعود بسبب الرقمنة».