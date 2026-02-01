الخلود يتعاقد مع المطيري

أعلنت إدارة نادي الخلود، الأحد، التعاقد مع راشد المطيري، الظهير الأيسر، قادمًا من فريق الأنوار الأول لكرة القدم، ليعزز خط الدفاع في الجهة اليسرى خلال ما تبقى من منافسات الموسم الجاري.

وبدأ المطيري البالغ من العمر 22 عامًا، مسيرته في نادي أحد قبل انتقاله إلى الأنوار، ليخوض بعدها محطته الجديدة مع الخلود.

وشارك اللاعب الموسم الجاري في 9 مباريات مع الأنوار بدوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، صنع خلالها هدفًا واحدًا، فيما بلغت دقائق لعبه 641 دقيقة.

ويعد المطيري خامس صفقات الخلود الشتوية، بعدما أتم التوقيع مع الإنجليزي آدم بيري، والليتواني إداجاراس أوتكوس، والغيني منصور كمارا «مواليد»، إضافة إلى اللاعب المحلي عبد الله آل عجيان.